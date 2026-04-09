Comunicato Stampa: ‘I nostri occhi hanno visto. Voci e testimoni delle stragi nazifasciste. 27- 29 aprile 1945'

Ansa 09 aprile 2026 a

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(Arv) Venezia, 9 aprile 2026

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato il libro di Nicoletta Masetto, giornalista e autrice, e di Daniela Borgato, insegnante e giornalista, ‘I nostri occhi hanno visto. Voci e testimoni delle stragi nazifasciste. 27- 29 aprile 1945', con illustrazioni di Irene Carbone, illustratrice e fumettista torinese.

Sono intervenuti nel corso della conferenza stampa di presentazione del libro: Moreno Giacomazzi, Sindaco del comune di Santa Giustina in Colle; Nicola Pettenuzzo, Sindaco del comune di San Giorgio in Bosco; Nivo Fior, Sindaco del comune di San Martino di Lupari; Diego Parisotto, Sindaco del comune di Castello di Godego; Elena Vittadello, consigliera comunale di Villa del Conte; le autrici, Nicoletta Masetto e Daniela Borgato.

Il consigliere regionale Eleonora Mosco, nell'introdurre la conferenza stampa, ha sottolineato che “il libro è destinato alle ragazze e ai ragazzi della Generazione Z, ma non solo, perché conoscano quanto è accaduto e non dimentichino. Ci sono storie che non stanno nei libri di storia, non perché siano meno importanti di altre, ma perché sono troppo dolorose, troppo umane, troppo vive. Il libro nasce da sguardi e testimonianze che chiedono di essere custoditi. Quello presentato oggi è un progetto che implica l'assunzione di una forte responsabilità civica, perché crea un ponte tra chi c'era e chi verrà. Negli ultimi giorni di guerra, dal 27 al 29 aprile 1945, la violenza travolse intere generazioni, senza distinzioni, senza giustizia. Per anni, certe storie sono rimaste ai margini, chiuse nell'‘armadio della vergogna'. E l'opera presentata oggi ha il pregio di aprire quell'armadio e restituire voce a chi è stato testimone di quelle atrocità. Le autrici hanno saputo ascoltare e l'ascolto ha un grande valore civile e umano. Il progetto interroga il nostro presente. E le immagini contenute nel libro sono intense, potenti, sembrano trattenere il grido della storia: non illustrano semplicemente, ma accompagnano le nostre riflessioni.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO