Comunicato Stampa: Terza edizione ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026'

Ansa 08 aprile 2026 a

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Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco (FdI), ha presentato la terza edizione del ‘Festival vicentino delle Pro Loco e delle bande musicali 2026', in programma domenica 19 aprile a Villa Cordellina Lombardi di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza.

Sono inoltre intervenuti: l'assessore regionale Marco Zecchinato; Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza; Rino Furlan, Presidente Unpli Veneto; Antonio Chemello, Presidente Unpli Vicenza, Eles Belfontali, in rappresentanza di AMBAC Veneto - Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi; Gianfranco Sasso, Presidente della Banca delle Terre Venete, il prof. Claudio Ronco, autore di un libro sulle Pro Loco.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, nell'introdurre la conferenza stampa, ha ricordato che “l'iniziativa è nata da una grande intuizione del Presidente della Provincia di Vicenza, Nardin. Sarà una giornata di festa e di valorizzazione delle Pro Loco e delle bande musicali, che rappresentano la nostra tradizione, fanno socialità e coinvolgono i giovani; sono un fondamentale patrimonio delle comunità venete, che va valorizzato e sostenuto, anche finanziariamente.”

L'assessore regionale Marco Zecchinato ha portato i saluti e il sostegno della Giunta e ha sottolineato come il Festival sia “una bellissima iniziativa che godrà di una splendida cornice: Villa Cordellina, un sito monumentale fantastico. Ringrazio le Pro Loco e le bande musicali che sono icone dell'identità veneta territoriale.”

Per Andrea Nardin, Presidente della Provincia di Vicenza, “le bande musicali sono la voce dei nostri comuni, mentre le Pro Loco sono il cuore delle nostre comunità, perché non promuovono solo l'enogastronomia, ma valorizzano i territori. Pro Loco e bande musicali sono legate alle nostre tradizioni, alla cultura più profonda dei territori, sono fondamentali per custodire il passato e costruire un futuro. Vogliamo mettere al centro i volontari e le loro competenze: il Festival sarà una grande festa popolare, ma mi piace ricordare che, per l'occasione, Villa Cordellini sarà accessibile a 360 gradi, anche per le persone fragili.”

Gianfranco Sasso, Presidente della Banca delle Terre Venete, in prima linea su tante iniziative legate al territorio, ha spiegato che “nel Festival, pieno di giovani, di gioia di vivere e di cultura, riconosciamo i valori in cui crediamo fortemente: oltre ovviamente all'aspetto finanziario, diamo molta importanza alla crescita sostenibile del territorio e al benessere sociale.”

Eles Belfontali, in rappresentanza di AMBAC Veneto - Associazione Musicale Bande Assiemi Complessi – “un presidio culturale territoriale sempre presente”, ha sottolineato che le “bande musicali sono un pilastro fondamentale della cultura popolare e della tradizione locale, sono simbolo di festa e identità. Garantiscono l'aggregazione sociale, rafforzano il legame tra comunità, coinvolgono i giovani, fanno formazione musicale.”

Antonio Chemello, Presidente di Unpli Vicenza, ha posto l'accento sulla “importante rete delle Pro Loco venete, di cui i numerosi volontari rappresentano l'anima pulsante, che fanno conoscere le nostre eccellenze enogastronomiche e promuovono diverse iniziative culturali. Quest'anno, onoreremo la memoria di Bortolo Carlotto, anima delle Pro Loco vicentine, e coinvolgeremo nella festa famiglie e bambini che avranno spazio nel retro della villa, senza dimenticare le molteplici iniziative, tra le quali mostre di pittura, di fotografia, presentazione di libri. Ci sarà uno stand dei donatori di sangue FIDAS per sensibilizzare sull'importanza della donazione di sangue.”

Per Rino Furlan, Presidente di Unpli Veneto, la “rassegna serve per far capire chi siamo e che cosa facciamo. Ricordo che in Veneto ci sono 581 Pro Loco, 42 Consorzi e 7 Comitati provinciali, senza dimenticare i 50 mila volontari. E nella nostra Regione si trova il numero più elevato di sagre di qualità. A dimostrazione che, facendo squadra, si possono ottenere risultati di eccellenza.”

È intervenuto anche il professor. Claudio Ronco, autore di un libro sulla storia delle Pro Loco vicentine, che verrà presentato domenica 19 aprile. “Non un catalogo delle 125 Pro Loco, ma uno strumento per far conoscere le tante diversità che rappresentano la bellezza del nostro Veneto. Un libro che racconta bene il nostro territorio e che racchiude quattro aspetti: tradizione, innovazione, territorio e umanesimo.”

“Se l'Italia funzionasse come una Pro Loco, funzionerebbe molto meglio.”, la riflessione conclusiva del professore.

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