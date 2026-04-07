Comunicato Stampa: Max Sardella lancia il Bestseller “Bomber Di Like”

Ansa 07 aprile 2026 a

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Milano, 07.04.2026 – Per un calciatore affermato, il momento del ritiro è sempre qualcosa di duro sotto tanti punti di vista, anche lato popolarità. Motivo per il quale, se non si impara a gestire la comunicazione in maniera efficace al top della carriera, si rischia di venire dimenticati.

Per tutti coloro che desiderano trasformare la propria fama costruita nel corso di un'intera carriera in un brand indistruttibile nel tempo, esce oggi il libro di

“Il mio libro condivide un percorso che ho sviluppato in tanti anni di lavoro nel calcio e nella comunicazione digitale” afferma

Come precisa lo stesso autore, l'idea di scrivere questo libro nasce dall'obiettivo di aiutare calciatori e calciatrici a dare più valore alla loro carriera e alla loro immagine. Perché quando si mette nero su bianco un programma e un'esperienza, ecco che il valore diventa concreto e condivisibile.

“Come spiega

“Ho deciso di affidarmi a

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