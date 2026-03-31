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Comunicato Stampa: Valeria Pennone firma il Bestseller “Il Galateo Degli Eventi”

Ansa
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Milano, 31.03.2026 - Quando si organizzano eventi, può capitare che ci si concentri sulle scenografie per rincorrere l'effetto “wow”, dimenticando tutti quegli aspetti che fanno sentire le persone considerate.

È da questa riflessione che nasce il libro di

“Per me, galateo ed eventi non sono mondi separati” afferma

“Molto spesso, in tema di eventi, l'attenzione è posta più sul palco che sulla cura dei partecipanti” osserva

“Cercavo un editore che mi aiutasse a pubblicare il libro senza snaturare la mia voce. So di averlo trovato in

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore

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