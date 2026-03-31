Comunicato Stampa: Striscione e scritte contro la Polizia all'Università di Padova

Ansa 31 marzo 2026 a

a

a

“Lo striscione e le scritte comparse in area universitaria a Padova contro la Polizia rappresentano un gesto vile, inaccettabile e da condannare senza ambiguità. Colpire simbolicamente chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini significa colpire lo Stato e le sue istituzioni democratiche.”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“La Polizia di Stato svolge un lavoro delicato e fondamentale, spesso in condizioni complesse, con professionalità, equilibrio e senso del dovere – sottolinea Zaia - I suoi agenti sono ogni giorno a fianco della gente, garantendo sicurezza e supporto, e rappresentano un punto di riferimento per le nostre comunità. A tutte le donne e agli uomini in divisa va la mia piena solidarietà istituzionale e personale. Esprimo vicinanza al questore di Padova, Marco Odorisio, confidando che si possa fare piena luce sull'accaduto e individuare i responsabili.”

“L'Università è e deve restare luogo di confronto libero, di studio e di crescita civile, non spazio per intimidazioni, odio ideologico o messaggi che alimentano contrapposizioni violente – conclude Luca Zaia - Il dissenso, in democrazia, si esprime con le idee e con il rispetto delle regole, mai con atti offensivi contro le Forze dell'ordine. A Padova, città di cultura, sapere e libertà, episodi come questo devono trovare una risposta ferma e unitaria da parte di tutte le istituzioni.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO