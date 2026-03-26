Comunicato Stampa: Reply riconosciuta come Microsoft Frontier Partner per la delivery di soluzioni AI

Ansa 26 marzo 2026 a

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Il Frontier Partner Badge viene assegnato ai partner che dimostrano competenze avanzate in ambito AI e soddisfano rigorosi requisiti di qualificazione al momento del riconoscimento. Questo traguardo riflette la capacità di Reply di generare un impatto concreto per i clienti attraverso tecnologie Microsoft come Microsoft Copilot, Microsoft AI e le funzionalità di Dynamics 365 basate sull'intelligenza artificiale, nel rispetto degli elevati standard richiesti per l'ottenimento del badge.

Il riconoscimento conferma le competenze di Reply nell'intero ecosistema Microsoft, sviluppate grazie al lavoro delle sue società specializzate – tra cui

Nell'ambito delle attività realizzate all'interno dell'ecosistema Microsoft, Reply affianca le organizzazioni enterprise nella realizzazione di soluzioni AI progettate per integrarsi con gli ambienti tecnologici esistenti e operare su larga scala. Tra le iniziative più significative:

“Questo riconoscimento riflette l'impegno di lungo periodo di Reply nello sviluppare soluzioni AI concrete e pronte per l'ambito enterprise, in grado di generare valore tangibile per i nostri clienti”,

Questo traguardo rafforza il posizionamento di Reply come partner Microsoft di riferimento, capace di realizzare soluzioni AI di livello enterprise su larga scala. L'ottenimento del Frontier Partner Badge riconosce il ruolo di Reply nel supportare le organizzazioni lungo le diverse fasi dei progetti AI: dalla pianificazione strategica e proof of concept fino al deployment su larga scala e all'ottimizzazione continua. I clienti possono così valorizzare l'expertise certificata Microsoft di Reply per implementare soluzioni AI in modo più efficace all'interno delle proprie organizzazioni, integrandole con piattaforme, workflow e framework di sicurezza esistenti.

Per maggiori informazioni sui progetti e sulle certificazioni di Reply sulle tecnologie Microsoft:

Irene Caia

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