Comunicato Stampa: Consiglio Veneto prosegue l'esame del Documento di economia e finanza regionale 2026-28

Ansa 26 marzo 2026 a

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Nel corso della seduta odierna, il Consiglio Veneto ha continuato l'esame del Disegno di deliberazione amministrativa n. 6, di iniziativa dell'esecutivo, volto all'adozione del Documento di economia e finanza regionale 2026-28 e della Nota di Aggiornamento. Il provvedimento è stato ampiamente illustrato e approfondito, durante la seduta di ieri, dal relatore, il presidente della Prima commissione consiliare, Andrea Tomaello (Stefani Presidente), dal correlatore, il capogruppo del Partito Democratico, Giovanni Manildo, e dai componenti dell'assemblea legislativa veneta.

Nelle fasi iniziali dei lavori d'Aula odierni, è intervenuto il Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, che ha espresso in prima battuta “solidarietà alla consigliera Monica Sambo e condanna per le frasi vergognose espresse nei suoi confronti”; l'esponente dem, nonché segretaria del Pd cittadino di Venezia, ha denunciato, infatti, di essere stata oggetto di insulti sessisti e auguri di violenza sessuale attraverso i social.

Di seguito, il Presidente Stefani ha ribadito “l'importanza del Defr per la Regione del Veneto e dei percorsi intrapresi in materia di autonomia differenziata, e di semplificazione amministrativa e sburocratizzazione; si tratta di un documento strategico guidato da dati statistici e destinato a rispondere alle esigenze del nostro territorio. Nel bilancio saranno destinati 69 milioni di euro per sociale, carichi assistenziali e sostegno ai caregiver, 3 milioni di euro per l'edilizia sociale, con particolare riferimento ai trend demografici in base ai quali, nei prossimi vent'anni, la popolazione over 85 aumenterà del 49%, temi a proposito dei quali diventerà fondamentale giungere alla riforma condivisa delle Ipab. Sul tema delle politiche ambientali, è necessario continuare a investire sulla lotta al dissesto idrogeologico, cui sono destinati 28 milioni di euro di fondi comunitari, ulteriori 9 milioni nel documento di bilancio, oltre a 25 milioni di mutui già contratti precedentemente. Per quanto riguarda il tema dello sviluppo economico e imprenditoriale, nel bilancio che andremo ad approvare sono destinati 3 milioni di euro a favore delle start-up innovative. Sul tema del diritto allo studio, 18 milioni di euro sono destinati alle borse di studio universitarie, e al tema connesso - l'innovazione - 5 mil di euro”.

“L'auspicio - ha concluso il Presidente Stefani - è che sui grandi temi si riesca a creare un Consiglio regionale costituente, capace di dare risposte. Sono convinto che questa assemblea legislativa saprà dare le giuste risposte; si tratta di urgenze riconosciute da tutti i capigruppo che sanno che è meglio scendere in campo e vincere la partita che restare a bordocampo a protestare o a fare polemica”.

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