Comunicato Stampa: Gianmosè Oprandi lancia il Bestseller “Il Tuo Nuovo Ginocchio”

Ansa 24 marzo 2026 a

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Milano, 24.03.2026 – Sono tante le persone che si trovano ogni giorno a fare i conti con continui dolori al ginocchio. La cosa peggiore, tuttavia, è che il problema non riguarda solo l'arto stesso ma anche la vita di tutti i giorni, andando ad erodere lentamente la propria libertà di muoversi.

Per tutti coloro che desiderano riprendere il controllo della propria salute ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Il mio libro è una guida pratica che accompagna il lettore lungo tutto il percorso legato all'artrosi e alla protesi di ginocchio, dalla comprensione dei segnali di allarme alla lettura consapevole di referti ed esami, dalla scelta tra trattamento conservativo e chirurgia alla preparazione fisica e mentale all'intervento” afferma

Come precisa lo stesso autore, nella propria quotidianità vede costantemente i propri pazienti arrivare alla protesi di ginocchio disorientate, spaventate e senza una vera mappa del percorso che le aspetta. Da qui l'importanza di seguire una routine pre-intervento di 15-30 minuti

“Con questo libro

“Ho scelto di affidarmi a

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