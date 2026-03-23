Comunicato Stampa: Giornate FAI a palazzo Ferro Fini, oltre 1.300 visitatori

Ansa 23 marzo 2026 a

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“Le oltre 1.300 persone che hanno visitato Palazzo Ferro Fini nelle Giornate FAI sono il segno concreto di quanto ci sia voglia di conoscere da vicino i luoghi delle istituzioni. È stata una giornata semplice ma molto significativa, fatta di curiosità, partecipazione e attenzione.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Un grazie sincero ai volontari e alla gente del FAI, che con passione rendono possibili iniziative come questa, al personale di palazzo Ferro Fini che ha lavorato per accogliere i visitatori, e al Segretario Generale Roberto Valente per il coordinamento dell'iniziativa – aggiunge Zaia - Palazzo Ferro Fini è uno dei luoghi più rappresentativi di Venezia. Affacciato sul Canal Grande tra l'Accademia e San Marco, nasce dalla storia intrecciata di due edifici distinti, Palazzo Fini e Palazzo Ferro, uniti poi nel tempo in un unico complesso. Nell'Ottocento divenne uno dei grandi alberghi veneziani, frequentato da ospiti illustri, prima di essere acquisito e restaurato come sede del Consiglio regionale del Veneto. Aprirlo ai cittadini significa far conoscere non solo un luogo istituzionale, ma anche un pezzo importante della storia veneziana e veneta.

“La Regione deve essere davvero una casa di cristallo: aperta, accessibile, vicina ai cittadini – conclude Il Presidente del Consiglio regionale Luca Zaia - Anche giornate come questa aiutano a rendere le istituzioni meno distanti e più comprensibili, partendo proprio dai loro luoghi simbolo.”

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