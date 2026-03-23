Comunicato Stampa: Credito al consumo: nel 2025 crescono prestiti personali e importi medi. La Gen Z traina il mercato

Ansa 23 marzo 2026 a

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Il mercato del credito al consumo italiano ha chiuso il 2025 con un bilancio complessivamente positivo. Le richieste di

La domanda di prestiti personali è stata sostenuta dal progressivo

In questo contesto di maggiore accessibilità, gli

“La crescita degli importi richiesti, soprattutto tra i consumatori più giovani, conferma un'evoluzione strutturale nella domanda di credito. Per intercettare questa domanda emergente, banche e operatori finanziari dovranno continuare a investire in strumenti analitici avanzati e in criteri di valutazione basati su dati completi e diversificati. Con questa analisi vogliamo fornire alle imprese del credito insight concreti per anticipare i trend, rispondere alle esigenze reali del consumatore e costruire relazioni più solide nell'ottica di un accesso al credito sicuro e responsabile", ha dichiarato

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