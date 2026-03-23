Comunicato Stampa: Credito al consumo: nel 2025 crescono prestiti personali e importi medi. La Gen Z traina il mercato
- a
- a
- a
Il mercato del credito al consumo italiano ha chiuso il 2025 con un bilancio complessivamente positivo. Le richieste di
La domanda di prestiti personali è stata sostenuta dal progressivo
In questo contesto di maggiore accessibilità, gli
“La crescita degli importi richiesti, soprattutto tra i consumatori più giovani, conferma un'evoluzione strutturale nella domanda di credito. Per intercettare questa domanda emergente, banche e operatori finanziari dovranno continuare a investire in strumenti analitici avanzati e in criteri di valutazione basati su dati completi e diversificati. Con questa analisi vogliamo fornire alle imprese del credito insight concreti per anticipare i trend, rispondere alle esigenze reali del consumatore e costruire relazioni più solide nell'ottica di un accesso al credito sicuro e responsabile", ha dichiarato
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Experian Italia Spa