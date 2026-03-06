Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Memoria come scelta quotidiana. Oggi più che mai servono dialogo e pace”

Ansa 06 marzo 2026 a

(Arv) – Venezia, 6 marzo 2026 - “Dedicare una seduta speciale della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto alla Giornata Europea dei Giusti dell'Umanità significa ricordare che la memoria non è un fatto d'archivio, ma una scelta civile quotidiana. In un momento di forte tensione internazionale, questo richiamo è ancora più necessario: servono responsabilità, rispetto, dialogo e pace”.

