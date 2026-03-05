Comunicato Stampa: CRV - Scomparso Antonio Maschio, Presidente Zaia: "Cordoglio per protagonista dell'imprenditoria"

Ansa 05 marzo 2026 a

a

a

(Arv) – Venezia, 5 marzo 2026 - “La notizia della scomparsa di Antonio Maschio colpisce profondamente. Viene a mancare un protagonista dell'imprenditoria veneta e della meccanizzazione agricola: un uomo che ha saputo partire dal proprio lavoro manuale e trasformare il mestiere, la fatica e l'ingegno in una grande impresa, radicata nel territorio e capace di parlare al mondo”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO