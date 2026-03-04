Comunicato Stampa: Sesta commissione, parere favorevole a Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento

Ansa 04 marzo 2026 a

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Lucas Pavanetto, e gli assessori regionali Valeria Mantovan e Paola Roma, ha espresso parere favorevole, a maggioranza, al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026-28 e alla sua Nota di Aggiornamento. Il provvedimento può così tornare nella Prima commissione consiliare, ove si trova incardinata, per la prosecuzione dell'iter istruttorio.

