Comunicato Stampa: Dreame dà il via alle offerte di primavera: super sconti dal 3 al 16 marzo

Il massimo della tecnologia per una pulizia profonda e senza pensieri. Dotato di un potente sistema di aspirazione, lavaggio intelligente e una navigazione avanzata basata su AI, questo dispositivo garantisce una pulizia impeccabile su ogni superficie.

Il sistema di svuotamento e lavaggio automatico dei mop riduce al minimo la manutenzione, offrendoti una pulizia sempre efficiente senza alcuno sforzo. Con una lunga autonomia e spazzole anti-groviglio, è la soluzione ideale anche per chi ha animali domestici.

Scopri il rivoluzionario Tritarifiuti Dream SF25: il Sistema a Tripla Lama offre un taglio multidimensionale schiacciando i rifiuti alimentari in pochi secondi. Creato con materiali altamente purificanti utilizzati nel filtraggio di aria e acqua, il filtro cattura le molecole di odore in modo preciso alla fonte, mantenendo la vostra cucina fresca e profumata. Contiene fino a 2,5 L di rifiuti alimentari, gestendo in modo semplice gli avanzi di una famiglia di tre o quattro persone.

Le offerte primaverili con ulteriori prodotti in sconto sono disponibili dal 3 al 16 marzo

