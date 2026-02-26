Comunicato Stampa: 47esima edizione della Fiera delle Piante Ornamentali e dei Prodotti del Vivaismo di Loria e Antica

Ansa 26 febbraio 2026 a

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Fratelli d'Italia, Claudio Borgia, e il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, hanno presentato la 47esima edizione della Fiera delle Piante Ornamentali e dei Prodotti del Vivaismo di Loria e l'Antica Fiera di San Gregorio di Valdobbiadene, due manifestazioni di grande valore per il territorio, che rappresentano un'importante occasione di promozione del comparto florovivaistico, delle produzioni locali e delle tradizioni venete.

Riccardo Barbisan (Lega- LV) ha sottolineato che “si tratta di due realtà importanti della provincia di Treviso, che hanno deciso di fare sinergia tra loro: una collaborazione che dura ormai da anni, un mirevole esempio di un territorio che sa dialogare, coinvolgendo istituzioni e volontari. Ricordo che un Veneto su cinque offre gratuitamente il proprio tempo per fare volontariato, occupandosi del proprio territorio; occasioni come queste nascono proprio dallo spirito volontaristico e solidaristico espressi dalle nostre comunità che hanno radici profonde. Manifestazioni non solo ludiche, ma importanti sotto l'aspetto economico e della promozione del territorio.”

Claudio Borgia (FdI) ha espresso “orgoglio nel presentare oggi l'ultracentenaria Fiera di San Gregorio di Valdobbiadene, alla sinistra del Piave, e la quarantasettesima edizione della Fiera di Bessica, alla destra del Piave. Entrambe, sono realtà importantissime della provincia di Treviso e, dietro alla perfetta riuscita delle manifestazioni, c'è il sudore e l'impegno di tantissimi volontari e delle Pro Loco, che ringraziamo di cuore. Giustamente, le istituzioni regionali sostengono le due Fiere. Continueremo a lavorare per far crescere il messaggio identitario e le tradizioni che queste manifestazioni racchiudono, e li trasmetteremo alle nuove generazioni, raccontando ai giovani tutto ciò che il nostro territorio rappresenta. Ricordo che il Presidente della Giunta regionale, Alberto Stefani, sarà presente all'inaugurazione di entrambe le manifestazioni: domenica 8 marzo, alle 9.15, a Bessica, e alle 11, a San Gregorio.”

Alberto Battistella, Sindaco di Loria, ha rimarcato come “il nome di Bessica è ormai associato alle molteplici attività dedite al florovivaismo, un settore trainante, volano per lo sviluppo del territorio e biglietto da visita significativo per il nostro comune. La Fiera è nata nel 1979, frutto della scommessa di alcuni ragazzi animati dal voler fare qualcosa per il loro territorio. Negli anni, la manifestazione è cresciuta grazie al lavoro sinergico delle istituzioni e dei numerosi volontari. La Fiera di Bessica è un punto di riferimento per il florovivaismo locale e regionale e ora vogliamo dare vita a un vero e proprio distretto del florovivaismo, con il coinvolgimento di dodici comuni del territorio per fare rete. Tra le tante iniziative programmate, voglio ricordare la serata di martedì 3 marzo, che sarà dedicata alle principali problematiche dei prodotti fitosanitari, da un lato necessari per combattere le malattie delle piante, ma da usare in modo consapevole per scongiurare rischi per la salute pubblica.”

Stefano Carlesso, presidente dell'Ente Fiera di Bessica, ha ricordato “il grande lavoro, di circa sei mesi, profuso per la perfetta riuscita della manifestazione che, nella scorsa edizione, ha raccolto quasi 110 mila presenze. Anche quest'anno, verranno allestiti, nel piazzale del paese, cinque giardini, selezionati e curati da giardinieri professionisti. Ci saranno più di 300 espositori del florovivaismo e dell'artigianato, solo settoriali. Verrà dato spazio anche al modellismo agricolo, alle mostre e agli spettacoli. Molto importante la collaborazione con Coldiretti.”

Luciano Fregonese, Sindaco di Valdobbiadene, ha posto l'accento sull'importante “sostegno, anche finanziario, della Regione del Veneto, fondamentale per lo sviluppo delle due manifestazioni gemellate tra loro. Abbiamo assistito a una crescita costante dell'Antica Fiera, superando, negli ultimi anni, le centomila presenze, a dimostrazione della validità della nostra offerta. E l'indotto stimato è molto elevato, con un moltiplicatore importante dell'investimento iniziale. Siamo orgogliosi di avere alle spalle più di 150 anni di storia: probabilmente l'Antica Fiera risale al 1300 e nasce come fiera dei bovini e dell'agricoltura. Credo che il segreto del successo della manifestazione, cresciuta negli ultimi anni, risieda nella capacità di introdurre sempre innovazioni nei settori dell'agricoltura, dell'enologia, del vitivinicolo, dell'artigianato, delle piccole produzioni locali, mantenendo però forte il legame con le radici, che si possono percepire ogni giorno dell'anno ammirando le nostre colline che sono ancora lavorate a mano. Senza dimenticare che l'Antica Fiera rappresenta una preziosa opportunità di lavoro per tantissime persone. Tra le tante iniziative calendarizzate, ricordo la Cittadella dei prodotti tipici e dei Taglienti e una mostra dedicata ai Motori Acme. Ma sarà dato spazio anche all'importante convegnistica, con protagonista il mondo dell'agricoltura e della viticoltura, e al folklore, con spettacoli e animazione.”

Ricordiamo che la Fiera di Bessica (frazione del comune di Loria, in provincia di Treviso) si svolgerà dal 7 all'8 marzo 2026: è un evento storico di rilievo, con oltre 300 espositori di piante ornamentali e prodotti del vivaismo. Attrae migliaia di visitatori con mostre floreali, artigianato e l'esposizione di attrezzature agricole.

Mentre l'Antica Fiera di San Gregorio di Valdobbiadene si terrà dal 7 al 9 marzo 2026: è uno degli eventi più attesi della provincia di Treviso, perché promuove il territorio e il lavoro dei produttori locali, coniugando assieme tradizione e cultura. È punto di riferimento per i produttori dell'area del Valdobbiadene DOCG, ospitando oltre 300 espositori con una forte specializzazione in ambito di tecnologie e macchinari per la viticoltura, convegni e approfondimenti su tematiche agricole, turistiche ed economiche, con attenzione alla salvaguardia e alla sostenibilità ambientale.

