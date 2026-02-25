Comunicato Stampa: 540esima edizione Fiera di Lonigo

Ansa 25 febbraio 2026 a

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, ha presentato la 540esima edizione della tradizionale Fiera di Lonigo, in programma dal 20 al 23 marzo 2026. L'obiettivo della Fiera è essere punto di riferimento non solo per la commercializzazione di attrezzature ma anche per informare sullo stato di avanzamento tecnologico del Settore e per fare formazione, attraverso eventi interattivi e didattici sull'agricoltura digitale.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, ha introdotto la conferenza stampa sottolineando che “si tratta di un evento importante per il territorio vicentino, e non solo. La Fiera di Lonigo è una manifestazione storica che supera i confini provinciali e affonda le proprie radici nella tradizione, religiosa e popolare. Nel tempo, la Fiera ha saputo crescere ed evolversi mettendo al centro l'agricoltura, la zootecnia, l'innovazione, soprattutto tecnologica. Perché oggi l'agricoltura si presenta diversa rispetto a secoli fa e bisogna ovviamente stare al passo con i tempi. Mi piace sottolineare come la Fiera di Lonigo costituisca non solo un'occasione di scambi commerciali, ma anche un momento culturale significativo, ben testimoniato dalla qualità elevata della programmazione. Ringrazio quindi l'amministrazione comunale di Lonigo per l'impegno profuso e per tutto quello che farà nelle prossime settimane.”

Il Sindaco di Lonigo, Pierluigi Giacomello, ha osservato che “per la nostra città, la Fiera rappresenta un'occasione preziosa di promozione del territorio, anche perché attorno alla manifestazione abbiamo calendarizzato un intero mese di attività, in cui Lonigo presenta tutte le proprie eccellenze afferenti al settore agricolo, vitivinicolo, artigianale e commerciale. Una fiera di grandi dimensioni, con circa 7 mila metri quadrati espositivi coperti nel Parco Ippodromo e un'area esterna di 40 mila metri quadrati che si sviluppa anche in tutto il Centro storico potendo contare su circa 450 espositori provenienti da tutto il Veneto e non solo. Tra le tante iniziative in programma, ricordo la mostra scambio, organizzata dalla locale Pro Loco, che richiama appassionati da tutta Italia. Invito quindi tutti a essere presenti a Lonigo dall'inizio di marzo fino a Pasqua.”

Per Pierluigi Marcolini, presidente del Consiglio comunale di Lonigo, “la Fiera è l'elemento principale che caratterizza la nostra città, il fiore all'occhiello di tutto il territorio dei Colli Berici e del Basso Vicentino. Ma la manifestazione gravita anche sulla Bassa Padovana e sul Basso Veronese, coprendo un'area che copre quasi la metà del Veneto. La Fiera è nata come esposizione di macchine agricole, ma ha seguito l'evolversi dei tempi e ha via via ampliato la propria offerta, anche grazie all'impegno profuso dalle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute negli anni. In occasione della cinquecentesima edizione, la Fiera si è trasformata in Campionaria. Ad ogni modo, l'agricoltura è sempre al centro della manifestazione, con una vasta esposizione di macchine agricole, ma viene dato spazio anche all'artigianato e al commercio.”

Riccardo Cavicchi, in rappresentanza di ATI Lonigo Expo, ha ricordato che “non solo dal 20 al 23 marzo, ma per tutto il mese di marzo sono calendarizzati diversi eventi che gravitano attorno alla Fiera di Lonigo e che la arricchiscono di contenuti. Appuntamenti in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, compresi giovani e bambini. Dalla mostra scambio a Lonigo in Fiaba, alla festa per i ragazzi con Buffalo Music Festival. Credo che tutto il territorio venga valorizzato da una Fiera che dà grande visibilità a tutte le realtà presenti.”

Ricordiamo che la Fiera di Lonigo è nata nel 1486 e rappresenta un'occasione di incontro tra territori, comunità e storie diverse. Negli anni, si è passati dalla centralità del cavallo alla meccanizzazione agricola. Oggi la Fiera unisce tradizione e modernità, agricoltura e impresa, identità locale e apertura al mondo. Incarna un patrimonio storico e culturale, spiegando chi siamo, ricordando da dove proveniamo, facendoci sognare dove potremmo arrivare in futuro.

La Fiera di Lonigo è organizzata in collaborazione tra il Comune di Lonigo e il raggruppamento di imprese Lonigo Expo, con la gestione degli spazi espositivi affidata a Delphi International e gli allestimenti curati dalla ditta Ferraro. Il manifesto della Fiera e la comunicazione online e social sono realizzati da Empatia Studio, mentre il Catalogo ufficiale e gli strumenti promozionali in Fiera sono curati da Pga Net.

La Fiera è un importante motore di sviluppo locale e uno strumento di valorizzazione del territorio, perché attiva in modo concreto un circolo virtuoso tra economia, relazioni e opportunità. La presenza di espositori, operatori e visitatori contribuisce a sostenere l'indotto commerciale e turistico, rafforzare la visibilità delle realtà produttive, promuovere reti tra imprese e istituzioni, stimolare nuove prospettive di investimento e collaborazione.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO