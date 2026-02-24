Comunicato Stampa: Consiglio Veneto approva mozione per favorire una pace duratura e giusta in Ucraina

Ansa 24 febbraio 2026 a

Nella seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto, è stata approvata, con 27 voti favorevoli, 3 contrari e 15 astenuti, la Mozione n. 44, a prima firma del consigliere regionale Sonia Brescacin (Misto), “Guerra in Ucraina, la Regione del Veneto a favore di una pace giusta e duratura.” “Un manifesto per raggiungere la pace.”, ha sintetizzato Brescacin.

Apertamente contrario al provvedimento Stefano Valdegamberi (Lega- LV), per il quale “la Mozione non fa un'operazione di verità. La diplomazia non deve chiudere le porte al ‘nemico': bisogna approfondire le ragioni di tutti. Siamo caduti in una trappola politico finanziaria.”

Contrario anche Davide Lovat (Szumski Resistere Veneto), “la pace deve essere fatta anche con la Russia, senza subire le condizioni dettate dagli americani. Non sono un russofono, ma ho una visione pragmatica: guardo agli interessi generali, ma anche a quelli della mia terra. Una Russia divisa dall'Europa fa gli interessi geopolitici di Usa e Regno Unito.”

Alessio Morosin (Liga Veneta Repubblica) ha invece denunciato “una Europa assente: riprendiamo in mano lo strumento della diplomazia, non per difendere i confini, ma le persone e i loro diritti. Auspico che venga riconosciuto il diritto all'autogoverno per il territorio e la popolazione del Donbass. Ringrazio il consigliere Brescacin per aver presentato la Mozione.”

Per Carlo Cunegato (Alleanza Verdi Sinistra), “bisogna riempire la Mozione di contenuti: qual è la strategia per arrivare alla pace? Siamo a favore della pace, ma siamo contrari alla scelta dell'Europa per il riarmo.”

A favore del provvedimento Jacopo Maltauro (Forza Italia), che parla del “raggiungimento della pace come obiettivo imprescindibile e fondamentale.” In tal senso, il Capogruppo di FI Alberto Bozza ha poi annunciato “il voto favorevole alla Mozione: siamo dalla parte della pace ed è giusto esplorare tutte le strade che possano portare a una pace duratura e giusta.”

Pragmatico Jonathan Montanariello (Pd): “Stiamo discutendo animatamente su un tema, la politica estera, su cui la Regione non ha competenze dirette. Credo che le priorità dei Veneti siano altre.”

Matteo Baldan (Fratelli d'Italia) ha ribadito “l'importanza dell'appoggio all'Ucraina per ottenere una pace giusta.”

Antonio Marco Dalla Pozza (Pd) ha annunciato l'astensione del Partito Democratico: “Siamo dalla parte del popolo aggredito, ma non è con provvedimenti come questo che si risolve la questione.”

Niccolò Rocco (Riformisti Veneti in Azione) ha sottolineato “la necessità di rispettare la volontà del popolo ucraino di difendersi e di sostenere gli ucraini in questa loro risolutezza. È fondamentale un esercito europeo per difendere i valori in cui crediamo.”

