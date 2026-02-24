Comunicato Stampa: Ciro Maurizio Caserta lancia il Nuovo libro "Marchiato dalla giustizia" sulla denuncia della Camorra

Ansa 24 febbraio 2026 a

Bacoli, provincia di Napoli. Un imprenditore prospero, in ascesa, che ha costruito tutto da solo. Poi tredici anni di estorsioni subite in silenzio, la scelta di denunciare, sette anni sotto scorta, il processo, la condanna dei camorristi. E dopo? L'isolamento sociale, l'incendio doloso del locale, settantacinquemila euro dal Fondo Vittime del Racket come risarcimento, e infine l'esilio volontario. È questa la parabola raccontata in prima persona da

Il libro affronta una domanda che raramente trova risposta onesta nel dibattito pubblico sulla criminalità organizzata: cosa succede davvero a chi denuncia, il giorno dopo? Non nei comunicati stampa delle procure, non nelle prime pagine dei giornali, ma nella vita concreta: al bar, per strada, a scuola con il figlio, al momento di aprire un mutuo o un'attività.

Il libro non risparmia nessuno. Non la camorra, che viene descritta come un sistema culturale prima ancora che criminale, capace di normalizzarsi e di ottenere consenso passivo dalla comunità. Non lo Stato, di cui

Tra i punti di valore che emergono dalla lettura: la descrizione dall'interno di come funziona il meccanismo estorsivo nei Campi Flegrei (percentuale sul fatturato, assicurazioni private imposte, sorveglianza attraverso fornitori e dipendenti); la documentazione in prima persona di come l'isolamento sociale sia la vera punizione inflitta a chi denuncia, ben più dell'esposizione fisica; l'analisi del consenso passivo alla camorra come prodotto di un vuoto istituzionale, non di una complicità consapevole; la testimonianza sul funzionamento reale del sistema di protezione dei testimoni di giustizia, con i suoi limiti strutturali; e infine la riflessione sul destino dei figli di chi sceglie di parlare, un costo che non viene mai contabilizzato nei racconti ufficiali.

«

