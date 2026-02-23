Comunicato Stampa: Sanità: presentato il rapporto "Quando i soldi non bastano - Il razionamento sanitario in Italia"

Ansa 23 febbraio 2026 a

a

a

Alcune possibili direzioni di policy per contrastare la crescita delle diseguaglianze:Potenziamento del sistema pubblico con prevenzione e LEA. La prevenzione è una leva cruciale: dove screening, medicina territoriale e sanità pubblica funzionano meglio, la necessità di sostenere spese private si riduce e l'accesso alle cure diventa meno dipendente dal reddito. Un miglior livello di LEA riduce le diseguaglianze.Valorizzazione delle “Case di comunità”. L'integrazione con i servizi sociosanitari, con il contributo sussidiario del terzo settore, aumenta l'accesso al diritto alla salute.Maggiore equità nella fiscalità sanitaria. Superare l'attuale sistema che esclude chi si trova nella "no-tax area" e rendere le agevolazioni fiscali più progressive e introdurre meccanismi rimborsabili per i redditi più bassi.Sanità e territorio. il mancato accesso alle cure non si concentra tanto sulle emergenze, quanto sulle prestazioni differibili ma essenziali: visite specialistiche, diagnostica, follow-up e cure croniche. Ridurre i tempi di attesa in questi ambiti significa ridurre la necessità di ricorrere al privato e può essere possibile integrando Stato, Mercato e Comunità;Sistema assicurativo complementare. Il rafforzamento di forme di assicurazione sanitaria integrativa a carattere mutualistico e non profit potrebbe contribuire a ridurre le diseguaglianze, offrendo una copertura accessibile anche a lavoratori precari, anziani e famiglie a basso reddito;Procurement orientato al valore. Adottare politiche di acquisto di dispositivi medici che premino la sostenibilità sociale e la trasparenza, libera risorse da reinvestire dove realmente serve;Monitoraggio costante. creare un coordinamento nazionale, collegando i diversi osservatori nazionali già esistenti, darebbe la possibilità di avere un "cruscotto di indicatori" capace di misurare sistematicamente il razionamento sanitario.

Per maggiori informazioni: https://www.nexteconomia.org/il-razionamento-sanitario-in-italia-primo-evento-il-23-febbraio-a-roma/

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEXT SOCIAL COMMERCE SRL SOCIETA BENEFIT