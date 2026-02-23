Comunicato Stampa: Milano-Cortina 2026, il Presidente Zaia riceve l'Ordine Olimpico d'Argento del CIO

Ansa 23 febbraio 2026 a

(Arv) Venezia, 23 febbraio 2026

“Ricevere l'Ordine Olimpico d'Argento, conferito per volontà del Comitato Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale, è per me un onore grandissimo e insieme una responsabilità. È un riconoscimento che accolgo con gratitudine e che sento anzitutto come un tributo collettivo: al Veneto, alle Dolomiti, alle istituzioni, ai territori, alle comunità locali, ai lavoratori, ai tecnici, agli amministratori, alle forze dell'ordine, al mondo dello sport e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto quando sembrava una sfida quasi impossibile. Per questo rivolgo un sincero ringraziamento al CIO per la fiducia e per questo riconoscimento, che premia un'esperienza capace di unire visione, organizzazione e passione”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, che ha ritirato a Milano l'Ordine Olimpico d'Argento nel corso della cerimonia di ringraziamento del CIO a Milano-Cortina 2026, svoltasi nell'hotel che ospita il Comitato Olimpico Internazionale. A consegnare la medaglia è stata Kirsty Coventry, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale.

