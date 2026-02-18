Comunicato Stampa: Riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) FSE+ e FESR

Ansa 18 febbraio 2026 a

Nella giornata di oggi, si sono riunite, a palazzo Ferro Fini, rispettivamente alle 12.30, alle 14 e alle 15, le commissioni consiliari Terza, Quarta e Sesta, le quali, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno espresso, a maggioranza, senza voti contrari, parere favorevole alla Prima commissione in ordine al provvedimento della Giunta regionale (PDA n. 5) “Programmazione 2021-2027. Approvazione delle sintesi delle proposte di riprogrammazione mid-term review (MTR) dei Programmi Regionali FSE+ e FESR 2021-2027 in adesione ai Regolamenti (Ue) n. 1913/2025 e n. 1914/2025 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/09/2025 che modificano i Regolamenti (Ue) n. 1057/2021 (Fondo Sociale Europeo Plus) e n. 1058/2021 (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione.”

Il provvedimento riguarda la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Nel quadro della Programmazione 2021-2027 e nel contesto del riesame intermedio della politica di coesione, la Regione del Veneto ha scelto di riorientare parte delle risorse dei programmi regionali FESR e FSE+, per un importo pari a 83 milioni di euro ciascuno, verso obiettivi come alloggi sostenibili a prezzi accessibili, resilienza idrica e decarbonizzazione.

La decisione presa consente un aumento del cofinanziamento Ue - che passa dal 40 al 50% per gli obiettivi specifici introdotti nelle nuove priorità dedicate - e di allungare di un anno il periodo di programmazione.

