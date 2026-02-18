Comunicato Stampa: Presentato libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire'
Ansa
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire - Anatomia silenziosa del potere che ci abita' (Berica Editrice, 2026).
