Comunicato Stampa: Presentato libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire'

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco (Fratelli d'Italia), ha presentato questa mattina a Venezia, nella sala stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, il libro di Arrigo Abalti e Maria Cristina Strocchi 'Liberi di obbedire - Anatomia silenziosa del potere che ci abita' (Berica Editrice, 2026).

