Comunicato Stampa: Prima commissione, illustrato Documento di economia e finanza regionale

La Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori Filippo Giacinti e Marco Zecchinato, ha iniziato oggi l'esame del Disegno di deliberazione amministrativa n. 6, di iniziativa della Giunta regionale, su Defr 2026-28 e Nota di Aggiornamento. Si tratta, in sostanza, del provvedimento di programmazione, sul quale sarà impostata la prossima manovra di bilancio, che comprende il quadro di riferimento macroeconomico, i temi di finanza pubblica del prossimo triennio, gli ambiti di programmazione europea e nazionale riferiti al programma regionale di governo, alla strategia per lo sviluppo sostenibile, al piano nazionale di ripresa e resilienza, alle missioni regionali e agli indirizzi delle società e degli enti.

