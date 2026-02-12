Comunicato Stampa: Terza commissione: via libera all'abbinamento di due progetti di legge

Ansa 12 febbraio 2026 a

Al terzo punto all'ordine del giorno, la Commissione si è espressa con voto favorevole, all'unanimità dei presenti, in merito all'abbinamento del Progetto di legge regionale n. 11 d'iniziativa del consigliere Marcato “Disciplina dell'attività di commercio nella Regione del Veneto” e del Progetto di legge regionale n. 19 d'iniziativa dei consiglieri Ostanel, Cunegato, Galeano e altri “Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto””. In sintesi, si conferma il percorso di sostegno alle imprese già intrapreso, dalla Regione, e si provvede ad un intervento di razionalizzazione normativa al fine di contribuire ad una maggiore competitività e sviluppo del sistema commerciale veneto in tutte le sue forme. Questo perché negli anni 2021-2023, si è assistito ad una contrazione dei consumi, legata in primis al contesto pandemico e successivamente al forte aumento dell'inflazione dovuto ai rincari energetici e all'avanzata dei colossi del commercio digitale che hanno inciso negativamente sullo sviluppo del settore del commercio, portando ad una riduzione progressiva che ha riguardato principalmente gli esercizi commerciali dei centri storici.

Al quarto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 6 d'iniziativa del Consigliere Rigo “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura””. Nel dettaglio, con il termine agricoltura verticale si intendono le colture idroponiche, acquaponiche e aeroponiche, ossia quelle colture caratterizzate da tecniche di coltivazione, convenzionali quanto innovative, senza uso di terre, in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale. Keywords: ricerca della sostenibilità; aumento del fabbisogno mondiale; limitata disponibilità di superfici naturali o agricole; scarsità delle risorse idriche; valorizzazione di quel patrimonio industriale inutilizzato; interventi di rigenerazione urbana; fattorie verticali.

Al quinto punto all'ordine del giorno, la Commissione ha illustrato il Progetto di legge regionale n. 13 d'iniziativa dei Consiglieri Bozza, Patron e Maltauro “Istituzione dell'Osservatorio Olivicolo Veneto”. In breve, l'olivicoltura rappresenta un elemento fondante del patrimonio agricolo e paesaggistico italiano e il Veneto, si distingue per una tradizione olivicola consolidata e per una produzione di elevata qualità che ospita una coltivazione storicamente diffusa in diverse province, con una prevalenza significativa nella provincia di Verona. Le restanti superfici olivetate si distribuiscono tra Vicenza, Padova e Treviso.

