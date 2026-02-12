Comunicato Stampa: Seconda commissione vota all'unanimità proposta normativa che modifica la disciplina demanio lacuale

Ansa 12 febbraio 2026 a

a

a

La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), ha votato all'unanimità il Progetto di legge n. 14, “Modifiche alla L.R. n. 52/1989 ‘Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul Lago di Garda'”, che era già stato illustrato dal primo firmatario, il consigliere regionale Matteo Pressi (Capogruppo Stefani Presidente).

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO