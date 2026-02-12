Comunicato Stampa: Quarta commissione programma i lavori delle prossime settimane

Ansa 12 febbraio 2026 a

La Quarta commissione consiliare permanente (valutazione delle politiche pubbliche e degli effetti della legislazione regionale, promozione della legalità), presieduta da Gianpaolo Trevisi (Pd), vicepresidente Rosanna Conte (Lega- LV), segretario Laura Besio (FdI), si è riunita oggi per programmare i lavori delle prossime settimane.

I commissari hanno individuato quali priorità l'ascolto dei giovani e l'analisi delle criticità presenti nelle carceri, al fine di intercettare le reali esigenze espresse dalla nostra società.

A margine della seduta, il presidente Trevisi ha sottolineato “l'armonia, il forte spirito e l'unità di intenti che hanno animato oggi i lavori della commissione, finalizzati a individuare le priorità che dovremo affrontare, frutto di proposte, approvate all'unanimità, che considero molto valide, provenienti anche da altri consiglieri regionali. Ci apriremo verso l'esterno, analizzando la situazione presente nelle carceri, le esigenze dei detenuti e degli operatori che vi lavorano. Inoltre, ascolteremo, unitamente alla Quinta e alla Sesta commissione, gli studenti, approfondendo, in particolare, il disagio giovanile.”

Anche il vicepresidente Conte ha rimarcato “il forte spirito di squadra che ha animato la Quarta commissione e la volontà, espressa da tutti i commissari, di essere aggiornati sui temi di attualità e sui problemi reali che interessano la Regione e la società. Credo sia importante ascoltare i giovani ed essere presenti nelle scuole, come anche, eventualmente, valutare la possibilità di visitare gli istituti penitenziari, al fine di capire quali siano le reali esigenze espresse dal nostro territorio.”

