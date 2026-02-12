Comunicato Stampa: CRV - Iniziato l'esame del provvedimento di riprogrammazione dei fondi comunitari

Ansa 12 febbraio 2026 a

(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 Illustrato oggi, nella Prima commissione del Consiglio Veneto presieduta da Andrea Tomaello (Stefani Presidente), vicepresidente, Paolo Galeano (Partito Democratico), segretario, Cristiano Corazzari (Lega-LV), alla quale hanno partecipato gli assessori regionali Massimo Bitonci e Valeria Mantovan, il Disegno di deliberazione amministrativa n. 5, di iniziativa della Giunta regionale, riguardante la riprogrammazione Mid-Term Review (MTR) del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

