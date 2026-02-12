Comunicato Stampa: CRV - Cortina, Presidente Zaia incontra Mike Pompeo

Ansa 12 febbraio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 12 febbraio 2026 - “Tra Veneto e Stati Uniti si può parlare, a pieno titolo, di un rapporto privilegiato: per ciò che gli Stati Uniti rappresentano nello scenario internazionale e per la naturale propensione del Veneto a dialogare con un mercato e un tessuto culturale americano che sentiamo vicino. L'incontro con Mike Pompeo, a Cortina, è stato l'occasione per ribadirlo con concretezza”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a margine dell'incontro con Mike Pompeo, già Segretario di Stato americano, con il quale si è intrattenuto in una lunga conversazione a Cortina d'Ampezzo.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO