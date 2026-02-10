Comunicato Stampa: NEL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO APRE LO SCALP & HAIR STUDIO

Ansa 10 febbraio 2026 a

Head & Shoulders, lo shampoo antiforfora n.1 in Italia, annuncia con orgoglio la propria partecipazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in qualità di Shampoo Ufficiale. Un impegno che rafforza la missione del brand: aiutare tutti a sentirsi sicuri di sé e pronti ad affrontare ogni sfida quotidiana – proprio come accade nello sport ai massimi livelli.

In occasione dei Giochi, Head & Shoulders sarà protagonista all'interno del Villaggio Olimpico di Milano, dove prenderà vita lo Scalp & Hair Studio, uno spazio esclusivo ospitato all'interno della P&G Champions Clubhouse, l'area firmata Procter & Gamble dedicata al benessere, alla celebrazione e al relax di atlete e atleti, che potranno usufruire dei servizi beauty offerti, di volta in volta, dai diversi brand P&G, nonché vivere esperienze e attività di intrattenimento, in un ambiente pensato per farli sentire accolti e supportati.

Allo Studio sarà inoltre presente il pallavolista, campione del mondo Simone Anzani, che avrà la possibilità di partecipare all'esperienza unica e personalizzata promossa da Head & Shoulders.

