Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto approva Risoluzioni in materia di Politica agricola comune e sicurezza urbana

Ansa 10 febbraio 2026 a

a

a

(Arv) Venezia, 10 febbraio 2026 - Il Consiglio regionale del Veneto, al termine della seduta odierna, ha approvato, con 29 voti favorevoli e 16 astenuti, la Risoluzione n. 4, illustrata dal primo firmatario, il consigliere Rosanna Conte (Lega-LV), rubricata “Nuova Politica agricola comune (PAC): il governo sostenga gli operatori del settore”, e la Risoluzione n. 6, a prima firma del consigliere Filippo Rigo (Lega-LV), con 29 voti favorevoli, 2 contrari e 9 astenuti, relativa a “Operazione strade sicure, fondamentale proseguire e potenziare la presenza dei militari nelle strade”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO