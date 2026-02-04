Leggi il settimanale
Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards

Ansa
  • a
  • a
  • a

Temu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli

Per l'assegnazione dei premi, l'organizzatore ha esaminato oltre 16.000 rivenditori online e ha condotto un sondaggio tra i professionisti del settore registrati. 

Sulla base dei voti espressi, Temu è stata riconosciuta come una delle aziende che ha introdotto il maggior numero di innovazioni negli ultimi 12 mesi.

Secondo l'

Da quando è arrivata in Italia nel 2023, la piattaforma ha riscosso grande successo tra i consumatori. Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli ha infatti rilevato che due terzi degli intervistati la consiglierebbero ad amici o familiari.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU

