Comunicato Stampa: Temu premiata come Top Innovator agli E-Commerce Italia Awards
- a
- a
- a
Temu si è classificata tra i principali innovatori nel settore dell'e-commerce italiano agli
Per l'assegnazione dei premi, l'organizzatore ha esaminato oltre 16.000 rivenditori online e ha condotto un sondaggio tra i professionisti del settore registrati.
Sulla base dei voti espressi, Temu è stata riconosciuta come una delle aziende che ha introdotto il maggior numero di innovazioni negli ultimi 12 mesi.
Secondo l'
Da quando è arrivata in Italia nel 2023, la piattaforma ha riscosso grande successo tra i consumatori. Un sondaggio condotto dall'Istituto Piepoli ha infatti rilevato che due terzi degli intervistati la consiglierebbero ad amici o familiari.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TEMU