Comunicato Stampa: Monitoraggio attuazione programmazione sanitaria

(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Gino Gerosa, ha acquisito informazioni sul monitoraggio dell'attuazione della programmazione sanitaria prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal DM 23 maggio 2022, n. 77.

Erano presenti, inoltre, i tecnici dell'Area regionale Sanità e Sociale, il dott. Antonio Maritati, della Direzione Programmazione Sanitaria - UO Cure Primarie, la dott.ssa Romina Cazzaro, Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria, e l'ing. Paolo Fattori, Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera a Finalità Collettiva.

Sono stati in particolare approfonditi i temi relativi alle Case di comunità, agli Ospedali di comunità e alle Centrali operative territoriali (COT).

