Comunicato Stampa: CRV - Presentati tre Pdl su Pianura veneta, Identità Comunali, case e studi di illustri del Veneto
Ansa
- a
- a
- a
(Arv) Venezia, 4 febbraio 2026 - Illustrati oggi, nella Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), tre Progetti di legge d'iniziativa consiliare.
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO