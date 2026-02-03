Comunicato Stampa: Terza commissione - Pareri favorevoli alla Giunta su biodiversità, paesaggio e sviluppo rurale

Ansa 03 febbraio 2026 a

Il presidente Marcato ha quindi illustrato la Proposta di legge n. 11, di cui è primo firmatario, che disciplina le attività di commercio nella Regione del Veneto, con l'obiettivo di: salvaguardare la libertà d'impresa; garantire la concorrenza e promuovere la diversità delle forme di distribuzione; sostenere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva delle attività commerciali, in tutte le sue forme; preservare la sostenibilità territoriale e ambientale e promuovere il contenimento del consumo di suolo, incentivando il recupero e la riqualificazione di aree e strutture dismesse e degradate; assicurare la coerenza e l'integrazione tra la pianificazione urbanistica e territoriale e le direttive relative agli insediamenti commerciali; favorire la riqualificazione dei centri storici e urbani attraverso lo sviluppo delle attività commerciali; assicurare un adeguato livello di tutela del consumatore in relazione ai prezzi e alla qualità del servizio reso.

La consigliera regionale Elena Ostanel (Alleanza Verdi Sinistra) ha infine presentato la Proposta di legge n. 19, di cui è prima firmataria, che modifica la L.R. n. 50/ 2012 ‘Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto', con l'obiettivo di dotare i comuni di maggiori strumenti di governo e controllo degli insediamenti commerciali sul loro territorio, con specifico riferimento alle medie strutture di vendita.

