Comunicato Stampa: Presidente della Giunta, Alberto Stefani, fa il punto sul percorso verso l'autonomia differenziata

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto, Alberto Stefani, è intervenuto oggi, nell'Aula consiliare di palazzo Ferro Fini, per fare il punto sul percorso verso l'autonomia differenziata del Veneto, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Respinta, invece, con 35 voti contrari, la Mozione n. 36, di cui è primo firmatario il Capogruppo Dem Giovanni Manildo, ‘Autonomia differenziata del Veneto: il Presidente della Giunta regionale garantisca la più ampia partecipazione del Consiglio regionale nella definizione dei contenuti'.

“Un processo, verso l'autonomia differenziata, che ha portato, in questi anni, al percorso di individuazione dei LEP e alla Legge quadro, la n. 86 del 26 giugno 2024 – ha esordito il Presidente della Giunta regionale Alberto Stefani - Ritengo che il Consiglio regionale sia assolutamente centrale in ordine al processo verso l'autonomia differenziata.”

Stefani ha poi affrontato la materia della Protezione civile, mettendo in evidenza che “con l'autonomia differenziata, si darebbe la possibilità al Presidente della Regione di diventare commissario per le emergenze, in caso di emergenze nazionali.”

