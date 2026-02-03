Comunicato Stampa: Come Tineco rende più facile la vita di tutti i giorni

Ansa 03 febbraio 2026 a

a

a

Dopo aver presentato il concetto di “Modern Living” lo scorso gennaio al CES, Tineco continua a portare il design nella cura quotidiana dei pavimenti, mostrando come ingegneria attenta e design orientato alla persona continuino a dare forma ad esperienze di pulizia sempre più intuitive e senza sforzo. Un approccio che riflette un'evoluzione più ampia nel modo in cui la pulizia dei pavimenti si inserisce in maniera naturale nella vita di tutti i giorni.

Nelle case di oggi l'innovazione non si misura più solo a livello tecnologico, ma anche in base alla capacità di integrarsi con semplicità nella vita quotidiana. Per Tineco, il concetto di smart living non ha mai comportato una maggiore complessità. Al contrario, nasce da un design consapevole, pensato per ridurre lo sforzo, eliminare decisioni superflue e offrire un'esperienza di pulizia che risulti immediatamente naturale.

In tutta la sua gamma di prodotti, Tineco si è costruita una reputazione che va oltre le prestazioni, grazie a una filosofia di design che trova le sue radici nei comportamenti reali dei consumatori. Ogni scelta progettuale risponde a un unico obiettivo: rendere la quotidianità più semplice.

Uno degli esempi più emblematici di questa filosofia è la tecnologia smart iLoop di Tineco. Invece di richiedere all'utente di regolare modalità, impostazioni o livelli di potenza, il sensore iLoop rileva le condizioni in tempo reale e adatta automaticamente i parametri fondamentali come il flusso d'acqua, la potenza di aspirazione e il movimento della spazzola in base alle reali esigenze di pulizia.

Questo equilibrio intelligente consente di ottenere risultati ottimali evitando sprechi inutili. Intervenendo solo quando serve, iLoop contribuisce a prolungare l'autonomia, ridurre la frequenza di sostituzione dell'acqua e mantenere prestazioni costanti dall'inizio alla fine. Ma soprattutto, libera l'utente dal carico mentale: è il prodotto a prendere le decisioni, non la persona.

Sviluppato con un approccio consumer-first, iLoop è diventato una base progettuale fondamentale per lavapavimenti, aspirapolvere e soluzioni per la pulizia dei tappeti Tineco, incarnando la convinzione del brand che la vera intelligenza debba essere discreta, intuitiva e rassicurante.

Per ridurre gli sforzi non basta affidarsi all'intelligenza di un prodotto, ma anche a come questo si comporta quando è in funzione. Fin dalla prima serie FLOOR ONE S3, Tineco ha iniziato a ridefinire il concetto stesso di lavapavimenti e, con ogni nuova generazione di prodotti, ha affinato l'interazione con l'utente attraverso test approfonditi e feedback raccolti nel tempo.

Nel corso degli anni, Tineco ha riprogettato elementi strutturali chiave, spostando i serbatoi dell'acqua dalla parte frontale a quella posteriore, fino a integrarli più vicino alla parte superiore della spazzola. Modifiche nate dall'osservazione dell'uso reale, con l'obiettivo di migliorare l'equilibrio, ridurre l'affaticamento del polso e favorire una postura più naturale durante la pulizia.

Su queste basi, le versioni successive dei prodotti hanno introdotto tecnologie di movimento assistito in grado di rispondere ai gesti dell'utente, supportando in modo fluido sia l'avanzamento sia l'arretramento. Il risultato è uno scorrimento più leggero e controllato, che riduce lo sforzo soprattutto durante le sessioni di pulizia prolungate.

La visione progettuale di Tineco si estende anche alla reinterpretazione di categorie di prodotto tradizionalmente associate a un utilizzo pesante e sporadico. Nel mondo della pulizia dei tappeti, i dispositivi convenzionali sono spesso ingombranti e faticosi da usare, tanto che molte famiglie finiscono per utilizzarli solo una o due volte l'anno, nonostante l'investimento.

Ripensando la distribuzione del peso e integrando acqua pulita e sporca in un unico serbatoio, posizionato in alto ma più vicino al suolo, Tineco ha trasformato l'esperienza di pulizia dei tappeti rendendola più equilibrata e accessibile. Insieme al movimento assistito che guida il prodotto sulla superficie, questo design riduce lo sforzo fisico e incoraggia un utilizzo più frequente e pratico.

Questa nuova visione della pulizia dei tappeti trova la sua massima espressione nel

Come brand che ha contribuito a definire la categoria delle lavapavimenti moderne, Tineco ritiene che le prestazioni debbano convivere con gli spazi abitativi, non entrarvi in conflitto. Nel tempo, i feedback dei consumatori hanno evidenziato un cambiamento nelle aspettative: gli elettrodomestici per la pulizia non sono più oggetti da nascondere, ma elementi destinati a integrarsi negli interni contemporanei.

A partire dalla serie S9, Tineco ha innalzato la qualità dei materiali, affinato le proporzioni e semplificato il linguaggio estetico. Ne è nata una nuova generazione di lavapavimenti pensata per inserirsi con naturalezza in salotti o camere da letto, adattandosi a stili diversi e rafforzando un senso di orgoglio e fiducia nella scelta fatta.

Per Tineco, design intelligente non significa rincorrere funzioni, ma comprendere come le persone vivono, si muovono e si sentono all'interno delle proprie case. Unendo sensori intelligenti, ingegneria ergonomica ed estetica raffinata, il brand continua a creare esperienze di pulizia intuitive, equilibrate e silenziosamente potenti.

Perché quando il design funziona davvero, non chiede attenzione: rende semplicemente la vita più facile.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di TINECO