Comunicato Stampa: AL VILLAGGIO OLIMPICO DI CORTINA NASCE LA LAUNDRY UFFICIALE FIRMATA DASH E LENOR

La Laundry Room del Villaggio Olimpico di Cortina è pronta ad accogliere le atlete e gli atleti dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 con un servizio all'insegna dell'efficienza, della sostenibilità e delle alte prestazioni. Protagonisti Dash, marchio di Procter & Gamble leader in Italia nella categoria dei detersivi per lavatrice, e Lenor, il noto marchio P&G di ammorbidenti e profumatori per bucato, ovvero i Prodotti per il Bucato Ufficiali di Milano Cortina 2026 che saranno forniti ad atleti e atlete e ai loro staff in tutte e sei le sedi dei Giochi per lavare 66 mila carichi di bucato – ma con una presenza particolare a Cortina.

