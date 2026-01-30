Comunicato Stampa: “Tutto d'un fiato. Tra memorie, indagini e sentimenti”, il presente visto dal banco dei ricordi

Ansa 30 gennaio 2026 a

a

a

Nel pomeriggio del 20 luglio 1969, in un paese dell'entroterra siciliano, i riti e le abitudini della sera si fermano per alcune ore. La casa viene rassettata con la meticolosità delle grandi occasioni, gli ospiti arrivano e si riuniscono davanti alla televisione: stanno per assistere allo

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di NEW LIFE BOOK