Comunicato Stampa: Nuovi bandi Camera 2026: 23 milioni di valore aggiunto per imprese e aspiranti imprenditori

Cosenza, 30 gennaio 2026 – Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione dei nuovi bandi per l'anno 2026 promossa dalla Camera di commercio di Cosenza. All'interno della Sala Petraglia, il Presidente Klaus Algieri e il Segretario Generale Erminia Giorno, unitamente ai componenti di Giunta, hanno illustrato alla stampa tutte le nuove misure a sostegno delle imprese del territorio e degli aspiranti imprenditori.

Ben 13 i bandi promossi dall'ente, con tre nuovi ingressi rispetto all'anno appena trascorso. Si spazia dalle misure, ormai consolidate, a supporto della transizione energetica e al sostegno alle attività edili passando alla digitalizzazione dei processi e al rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro fino ai sistemi di videosorveglianza. Non mancano poi iniziative per chi intende avviare una nuova attività o per chi intende promuovere lo sviluppo e incentivare l'utilizzo delle produzioni agroalimentari locali.

Tra le nuove misure figurano il bando “impresa in fiera”, finalizzato a facilitare l'accesso a opportunità commerciali quali fiere ed esposizioni in Italia, il bando “reti di impresa”, che intende favorire la cooperazione tra le imprese al fine di realizzare azioni comuni a sostegno del territorio, e il bando “crescita e sviluppo delle imprese commerciali e turistiche” che punta al sostegno di progetti di innovazione, digitalizzazione, accessibilità tra le imprese del settore turistico e commerciale.

Durante la conferenza stampa, grande entusiasmo e fiducia da parte del Presidente Algieri:

”Con l'adozione dei bandi 2026 compiamo un passo concreto a sostegno del nostro tessuto produttivo, mettendo a disposizione oltre 2 milioni di euro a favore delle imprese del territorio. Si tratta di misure che nascono da un percorso di ascolto e confronto con le associazioni di categoria, avviato per intercettare in modo puntuale i reali bisogni delle imprese. Soltanto facendo rete riusciamo ad arrivare al cuore del tessuto economico del territorio.”

I nuovi bandi saranno a breve disponibili sul sito della Camera di commercio di Cosenza.

L'apertura dei termini sarà comunicata sul sito istituzionale oltre che sui canali social ufficiali dell'ente. Tutte le domande dovranno pervenire telematicamente tramite piattaforma Restart.

