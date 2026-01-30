Comunicato Stampa: Marianna Caldora lancia il Bestseller “Gestire Il Mutuo”

Ansa 30 gennaio 2026 a

a

a

Milano, 31.01.2026 – Quando si parla di mutuo, la prima cosa che viene in mente riguarda l'acquisto dell'asset più amato dagli italiani: la casa. Peccato che a volte, quello stesso immobile, invece di rappresentare un porto sicuro, rischia di diventare una fonte di stress che logora la serenità propria e quella delle persone che ci circondano. Il motivo? La gioia iniziale per le chiavi in mano spesso lascia posto all'ansia per una rata che diventa, nel tempo, una vera e propria gabbia invisibile.

Per tutti coloro che desiderano gestire ogni fase del mutuo in maniera lineare ma non sanno come fare, esce oggi il libro di

“Ho scelto di scrivere questo libro per condividere la mia esperienza e aiutare le persone a vivere con serenità il percorso del mutuo, inclusa la fase del post-mutuo” afferma

Come precisa la stessa autrice, l'obiettivo di questo libro è fare chiarezza ed essere trasparente riguardo la scelta del mutuo. Infatti, solo attraverso le giuste informazioni e conoscenze è possibile scegliere la soluzione migliore con consapevolezza.

“Come è facile pensare, quando non si hanno corrette ed esaustive informazioni, il mutuo diventa una foresta buia all'interno della quale muoversi” incalza

“Ho scelto di affidarmi a

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Bruno Editore