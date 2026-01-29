Comunicato Stampa: Raffaele Sammarco lancia il Best seller "Psiche e Anima" sulla trasformazione interiore

Ansa 29 gennaio 2026 a

Quante volte hai avuto la sensazione di essere fuori posto? Di perdere tempo prezioso? Di vivere una vita che non senti davvero tua? "Psiche e Anima - Il Viaggio nell'Inconscio con il Metodo Raffaele Sammarco" è il nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta

Il libro nasce dall'urgenza di rispondere a una domanda centrale: come liberarsi dalle prigioni emotive invisibili che ci tengono bloccati in vite che non ci appartengono? I dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui disturbi di ansia e depressione, soprattutto tra i giovani, confermano un disagio diffuso. Ma

Il volume propone un percorso strutturato in tre pilastri fondamentali: Psiche, Sblocco Emotivo e Riequilibrio. Attraverso casi clinici reali, esercizi pratici e visualizzazioni guidate, il lettore viene accompagnato a comprendere come funziona l'Inconscio, quali sono i segnali che invia attraverso sintomi psicologici e psicosomatici, e come attivare un processo di trasformazione profonda. Il cuore del metodo sono le Chiavi Emotive, uno strumento di indagine che permette di identificare otto tipologie di personalità basate su archetipi universali (Asta, Triangolo, Cerchio) e di comprendere i propri blocchi emotivi per sbloccarli.

L'autore condivide anche la propria storia personale, segnata da un grave incidente a 15 anni: "

Il libro si rivolge a chi soffre di ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi psicosomatici, ma anche a chi desidera semplicemente vivere una vita più autentica e allineata al proprio scopo. Non sostituisce un percorso terapeutico, ma offre strumenti concreti per iniziare un viaggio di consapevolezza e trasformazione.

Il suo percorso professionale affonda le radici in un'esperienza personale intensa: a 15 anni, un grave incidente stradale cambiò per sempre il corso della sua vita, trasformando una prova durissima in un punto di svolta determinante per il suo futuro. Nei lunghi mesi di degenza e nei dodici interventi chirurgici successivi, maturò una profonda riflessione sul dolore, sulla resilienza e sul potenziale trasformativo dell'essere umano. Quegli anni difficili divennero il terreno fertile per lo sviluppo di un approccio innovativo alla psicologia.

Ha approfondito la propria formazione con diversi mentori e professionisti, tra cui esperti di musicoterapia e ipnosi, sviluppando nel tempo un approccio integrato che combina modelli psicodinamici, neuroscienze e tecniche ipnotiche, con riferimenti a filosofie occidentali e orientali e a paradigmi teorici ispirati alla fisica quantistica. La sua esperienza clinica si estende a disturbi d'ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi alimentari, traumi, disturbi di personalità, difficoltà relazionali.

