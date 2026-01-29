Comunicato Stampa: CRV - Illustrato pdl su demanio lacuale; presa d'atto Rend su Piano regionale gestione rifiuti

Ansa 29 gennaio 2026 a

La proposta normativa ha lo scopo di salvaguardare il delicato ecosistema del lago di Garda attraverso la prevenzione, la riduzione dell'inquinamento, l'utilizzo sostenibile delle acque e la protezione ambientale. Nello specifico, la modifica proposta dispone di introdurre l'obbligo di pulizia e di sanificazione delle carene delle imbarcazioni prima che vengano introdotte nel lago di Garda.

È stata quindi espressa, con i voti della maggioranza, la presa d'atto della Rendicontazione n. 2 ‘Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, aggiornato con DGRV n. 988/2022, Elaborato A, articolo 5. Rapporto Rifiuti Urbani (Edizione 2025 - produzione e gestione anno 2024 con indicatori bacini territoriali) e Rapporto Rifiuti Speciali (Edizione 2025 - dati anno 2023).

