Comunicato Stampa: 'The Wild Woods'. Bedin (Lega- LV): “Straordinaria kermesse ciclistica"

Ansa 28 gennaio 2026 a

a

a

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Giorgia Bedin (Lega- LV) ha presentato la kermesse ciclistica ‘The Wild Woods', tre eventi di ciclismo fuoristrada, XCO, Gravel e MTB, che si svolgeranno il 21- 22 febbraio e il 28 febbraio- 1° marzo all'interno del suggestivo contesto naturale del Parco regionale dei Colli Euganei.

Hanno offerto il proprio contributo: Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco Colli Euganei; Riccardo Mortandello, Sindaco di Montegrotto Terme, città fulcro degli eventi, di partenza e di arrivo di tutte le gare; Riccardo Masin, Sindaco di Galzignano Terme; Federico Casalini, Presidente X Event, che hanno spiegato la progettualità; Massimiliano Beggin e Christian Leghissa, che hanno illustrato i percorsi delle quattro gare.

Il consigliere regionale Giorgia Bedin, che ha promosso la presentazione dell'evento qui, presso la sede dell'Assemblea legislativa veneta, ha sottolineato che “si tratta di un bellissimo evento, organizzato da X Event: lo sport, e il ciclismo in particolare, racchiude valori importantissimi, è un grande strumento educativo per i giovani, promuove la socialità ed è uno straordinario volano per dare impulso al turismo locale. ‘The Wilds Wood' rappresenta infatti una preziosa vetrina per far conoscere agli appassionati le bellezze del nostro territorio, del Parco regionale, con un impatto importante per l'economia. Le gare saranno ospitate dalla città di Montegrotto e interesseranno diversi comuni dei Colli Euganei.”

Alessandro Frizzarin, Presidente del Parco Colli Euganei, ha rimarcato “l'importanza, per il Parco regionale, il più grande del Veneto, insignito del riconoscimento Biosfera MAB Unesco, di ospitare grandi eventi sportivi anche di livello nazionale. D'altra parte, il ciclismo si integra bene con il nostro contesto ambientale. Il Parco viene incontro alle esigenze di tutti gli sportivi, offrendo la possibilità di fare camminate all'aria aperta e arrampicate, di praticare l'equitazione e la bicicletta, sia a livello amatoriale che agonistico. ‘The Wild Woods' è una bellissima occasione per far conoscere il nostro Parco, mantenersi in salute, socializzare, vivere un'esperienza anche culturale. Senza dimenticare l'aspetto turistico, anche grazie alla nostra enogastronomia che è di eccellenza. Siamo quindi orgogliosi di ospitare questa prestigiosa kermesse ciclistica.”

Per Pierluigi Sponton, assessore con delega allo Sport del Comune di Montegrotto Terme, “questa seconda edizione, spalmata su due weekend, rappresenterà una grande occasione per far conoscere il nostro territorio ai tantissimi atleti che parteciperanno; d'altra parte, siamo in una posizione privilegiata, ai piedi dei Colli Euganei, una palestra a cielo aperto, molto stimolante sotto l'aspetto agonistico e sportivo. Inoltre, avremo l'opportunità di far conoscere le nostre terme, unendo così lo sport agli aspetti prettamente legati alla salute, al benessere e alla promozione turistica.”

Massimiliano Beggin e Christian Leghissa hanno illustrato, nei dettagli, i percorsi e le caratteristiche delle gare, calendarizzate nei due weekend del 21- 22 febbraio e del 28 febbraio- 1° marzo.

“Sabato 21 febbraio – hanno spiegato - ospiterà la gara regionale FCI aperta alle categorie Open e Amatori; domenica 22 febbraio, ci sarà la gara nazionale FCI dedicata alle categorie giovanili Allievi ed Esordienti. Sabato 28 febbraio, spazio alla Gravel Race, una gara Gravel FCI di 90 chilometri, con un percorso all'interno del Parco regionale, composto di due giri di circa 45 chilometri ciascuno, tra sterrati, strade bianche e tratti panoramici, all'interno del Parco. Domenica 1° marzo, la prova MTB di 45 chilometri in formato Cross Country Point to Point (XCP), valida come prima tappa della Veneto Bike Cup.”

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO