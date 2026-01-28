Leggi il settimanale
Comunicato Stampa: Sesta commissione - Illustrati tre progetti di legge

Nel corso della seduta odierna della Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto - la prima dopo l'insediamento ufficiale del 12 gennaio - presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente Monica Sambo (Partito Democratico), segretario Francesco Calzavara (Lega-LV), sono stati presentati tre progetti di legge di iniziativa consiliare relativi alle materie di competenza della stessa Commissione: istruzione, formazione, lavoro, ricerca, cultura, turismo e sport.

Di seguito il link del contributo Video del presidente della sesta commissione:

https://www.swisstransfer.com/d/7b25a03c-81e7-4825-8ee6-5e9625d279bc

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

