Comunicato Stampa: Morta mamma Roberto Baggio

“Il Consiglio regionale del Veneto si stringe con affetto e partecipazione a Roberto Baggio per la scomparsa della mamma, Matilde Rizzotto. A lui e alla sua famiglia, va la vicinanza e le più sentite condoglianze dell'intero Parlamento regionale.”

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.

“Roberto Baggio è un campione e un simbolo del Veneto – afferma Zaia - Un uomo che ha saputo essere grande, dentro e fuori dal campo, per stile, carattere e standing, ma anche per semplicità e sensibilità.”

