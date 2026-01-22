Comunicato Stampa: Milano- Cortina 2026. Presidente Zaia al Quirinale

Ansa 22 gennaio 2026 a

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, al termine dell'incontro della delegazione organizzatrice dei Giochi con il Capo dello Stato.

“Queste Olimpiadi hanno caratteristiche uniche: sono le prime a portare nel nome due territori, due città simbolo, come Milano e Cortina, espressione di un'Italia diversa ma complementare, capace di fare sistema – sottolinea il Presidente del Consiglio regionale - Ma sono anche Giochi che si collocano in un passaggio storico complesso, segnato da tensioni internazionali crescenti, in cui la parola ‘guerra' rischia troppo spesso di prevalere sulla parola ‘pace'.”

“Entriamo ora nel periodo decisivo che ci condurrà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi del 6 febbraio 2026 allo stadio di San Siro, a Milano, con la consapevolezza di avere al nostro fianco il più alto garante dell'unità nazionale. Il sostegno del Presidente Mattarella è un auspicio forte e un richiamo alla responsabilità: fare di Milano Cortina 2026 un'Olimpiade all'altezza dei valori della Repubblica e del messaggio che l'Italia vuole offrire al mondo.”, conclude il Presidente dell'Assemblea legislativa veneta Luca Zaia.

