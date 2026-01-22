Comunicato Stampa: Gruppo Szumski - Resistere Veneto

Ansa 22 gennaio 2026 a

I consiglieri regionali del gruppo Szmuski - Resistere Veneto, Riccardo Szumski e Davide Lovat, con l'ex parlamentare e ministro, Roberto Castelli, e il consigliere comunale di Pontida (BG), Francesca Losi, entrambi esponenti del Partito Popolare del Nord, hanno presentato oggi a Venezia, nella sala stampa Oriana Fallaci di palazzo Ferro Fini, sede dell'assemblea legislativa veneta, l'iniziativa di legge popolare depositata presso la Corte di Cassazione il 29 ottobre scorso (sottoscrizioni aperte dal 25 gennaio), che propone l'introduzione della storia regionale nei programmi di storia della scuola pubblica. Presenti alla conferenza stampa anche il consigliere regionale Alessio Morosin, capogruppo di Liga Veneta Repubblica, e Renzo Fogliata, studioso della storia della Repubblica di Venezia.

