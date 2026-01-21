Comunicato Stampa: Sole365 e Fondazione AIRC: un anno di successi e un impegno che si decuplica per il 2026.

Ansa 21 gennaio 2026 a

Sole365 annuncia i risultati della collaborazione per l'anno 2025 con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, delineando un futuro ancora più ambizioso per il sostegno alla ricerca oncologica. Il brand ha prima di tutto sostenuto con una donazione di € 25.000,00 una borsa di studio destinata a un giovane ricercatore, impegnato nello studio delle malattie oncologiche del tratto gastrointestinale. Poi, grazie alla vendita, nell'intero 2025, di 664.863 kg di ortofrutta di stagione selezionata, il brand Sole365 ha trasformato le scelte alimentari quotidiane in risorse concrete per sostenere il lavoro dei ricercatori, devolvendo ad AIRC 5 centesimi + iva per ogni chilogrammo venduto. Questo percorso di solidarietà ha permesso di devolvere ad AIRC, durante tutto l'anno, l'importo di € 33.243,00 + iva interamente destinato allo studio delle malattie oncologiche.

Il progetto prevede, inoltre, il prosieguo dell'attività divulgativa sulla sana alimentazione secondo i principi della Dieta Mediterranea. In store e online, infatti, la collaborazione tra Sole365 & AIRC rende alla portata di tutti i consigli, le curiosità e le ricette sui prodotti di stagione che fanno bene alla salute e alla ricerca.

