Comunicato Stampa: VicenzaOro . Presidente Zaia: “Orafi vicentini ambasciatori del Veneto e del Made in Italy."

“Gli orafi vicentini sono ambasciatori del Veneto e del Made in Italy nel mondo: portano ovunque qualità, stile, innovazione e la cultura del lavoro che ci contraddistingue. E lo fanno in una fase che può essere complicata, con conflitti che incidono sui mercati e un clima internazionale in cui si sente troppo spesso la parola ‘guerra' più della parola ‘pace'. Proprio per questo, come istituzioni e associazioni d'impresa, bisogna continuare a sostenere il mondo dell'oreficeria, stando vicini alle aziende e a chi ogni giorno difende competitività e occupazione.”

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, oggi a VicenzaOro January & T.GOLD 2026, nel quartiere fieristico di Italian Exhibition Group.

“VicenzaOro è uno dei grandi Hub globali del settore – ha spiegato Zaia - Oltre 1.300 brand espositori, con una componente internazionale attorno al 40% e visitatori attesi da circa 140 Paesi; numeri che confermano Vicenza come cuore pulsante del business mondiale del gioiello e della sua filiera, anche tecnologica. In questo quadro, il distretto vicentino continua a essere un riferimento.”

Il Presidente Zaia ha poi posto l'attenzione sugli investimenti sul quartiere fieristico: “Spero di poter presto visitare i nuovi spazi in corso di ristrutturazione: la ricostruzione della Hall 2, annunciata come pronta nel 2026, e il più ampio progetto di riqualificazione e ampliamento, daranno ulteriore slancio alla capacità attrattiva di Vicenza e di VicenzaOro.”

“Infine – ha concluso il Presidente dell'Assemblea legislativa veneta Luca Zaia – il mio ringraziamento va agli operatori orafi, agli imprenditori e ai lavoratori di questa filiera: con risultati di grandissimo prestigio, portano avanti il sistema veneto e ne rafforzano la reputazione nel mondo, anche quando il contesto internazionale rende tutto più incerto e complesso.”

