Comunicato Stampa: 747esima edizione Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone

Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Alberto Bozza (Forza Italia) ha presentato la 747^ edizione della tradizionale Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, in provincia di Verona, in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026, un importante volano, non solo per il settore agricolo, ma anche per tutto il comparto economico del territorio.

“La Fiera agricola e agroalimentare di San Biagio di Bovolone, giunta alla 747^ edizione, è diventata un punto di riferimento, non solo per la provincia di Verona, ma per tutto il territorio veneto, dato che promuove e valorizza l'agricoltura, la cultura contadina, la storia e le tradizioni locali, ma anche l'innovazione e la tecnologia”, ha detto il consigliere regionale Alberto Bozza, il quale ha fortemente voluto presentare, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto, la storica Fiera di San Biagio di Bovolone.

“L'agricoltura è da sempre il pilastro fondamentale su cui poggia l'economia regionale, ma oggi costituisce un comparto strategico e centrale per il Veneto, su cui dobbiamo continuare a investire facendo filiera, collegando la filiera produttiva a quella commerciale e industriale, anche grazie alla capacità dei nostri agricoltori di effettuare investimenti tecnologici”, ha aggiunto il consigliere regionale Bozza.

Il Sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani, ha posto l'accento sul “grande lavoro profuso dall'amministrazione comunale e dallo ‘Studio Grandi Eventi' che, anche quest'anno, ha creduto nella nostra Fiera. Ma il successo della manifestazione è legato in particolare all'impegno e alla collaborazione di tante persone che credono fortemente nella valorizzazione del nostro territorio.”

“747 anni di storia della nostra Fiera sono tanti – ha aggiunto il Primo cittadino – frutto dell'impegno di persone ispirate da valori importanti: il lavoro della terra, la cultura e le tradizioni locali, la tutela e il rispetto per l'ambiente. Ed è giusto tramandare questa storia alle giovani generazioni.”

Giorgio Cazzola, consigliere comunale di Bovolone, con delega all'Agricoltura, ha indicato quale sarà il principale impegno dell'amministrazione comunale per questa 747^ edizione della Fiera: tutelare il settore agricolo, che sta vivendo un periodo complicato, e dare voce all'agroalimentare, creando un padiglione importante, diverso dagli altri, circolare, che ospiterà aziende a chilometro zero, a filiera corta, portando dai campi al trasformatore e, infine, sulle nostre tavole, i tanti prodotti locali di eccellenza.”

Alessio Priante, direttore ‘Studio Grandi Eventi', organizzatore della Fiera, “portavoce di un gruppo di lavoro, composto di professionisti, che da mesi si sta impegnando giornalmente per il successo di questa 747^ edizione della Fiera agricola e, quest'anno, anche agroalimentare di San Biagio di Bovolone”, ha delineato i principali eventi che caratterizzeranno le giornate dal 31 gennaio al 3 febbraio 2026.

“Piazzale Aldo Moro rappresenterà la vetrina principale della manifestazione, ospitando una vasta esposizione di macchine agricole e la tensostruttura enogastronomica – ha detto - Ricca e variegata sarà l'offerta pensata per le famiglie e per i bambini, con la musica, il tradizionale luna park e il trenino turistico che permetterà la visita della città di Bovolone. Senza dimenticare spazi adeguati ad ospitare la parte convegnistica, il mercato ambulante e artigianale. Per tutte le informazioni, consiglio di visitare il sito: www.fierasanbiagio.com”

Il giornalista Stefano Cantiero, che ha moderato la presentazione, nel suo intervento ha fatto un excursus storico della Fiera e ha sottolineato come “questa manifestazione è cresciuta molto soprattutto negli ultimi dieci anni, investendo in particolare nel trasformato agroalimentare. E, proprio sull'agroalimentare si concentreranno le principali novità che caratterizzeranno l'edizione di quest'anno. In particolare, verrà allestito un padiglione circolare, che ospiterà una trentina di espositori selezionatissimi, quasi tutti del territorio e quasi tutti a chilometro zero, i quali daranno il meglio di sé, non solo a livello di proposta di vendita, ma anche con la presentazione al pubblico dei propri prodotti, esibendosi su un palcoscenico e dando vita a uno show del gusto prolungato per quattro giorni.”

“Ma ci sarà spazio anche per gli addetti ai lavori, ristoratori e albergatori – ha aggiunto Cantiero – dato che verrà presentata la Web APP Smart ‘Acquolina', sviluppata da Confcommercio Verona, Veron APP, con il contributo della Camera di commercio scaligera, grazie alla quale i turisti potranno trovare i ristoranti di Verona, conoscere la disponibilità dei diversi locali e prenotare un tavolo.”

Erano presenti alla conferenza stampa anche i consiglieri regionali di Forza Italia Jacopo Maltauro e Mirko Patron, nonché Vincenzo Camarda, consigliere comunale di Bovolone, e Alessia Segala, in rappresentanza di Garda Turismo, organizzatore della Fiera.

